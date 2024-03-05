Внутри — 20 канистр с топливом: в Новосибирске загорелся дачный дом

Утром 5 марта в Новосибирске возле СТЦ «Мега» вспыхнул пожар. Пламя заполыхало в доме на улице Тюменская.
— В 9.23 пожарные отреагировали на возгорание в СНТ «Мир-2». Открытым огнем горел дощатый двухэтажный дом, была угроза распространения огня. В 9.55 пожар был локализован, в 9.58 открытый огонь полностью потушен, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пламя частично повредило автомобиль «КамАЗ». Хозяева не пострадали, при этом их дом чудом не взлетел на воздух. Ведь внутри было 20 десятилитровых канистр с дизельным топливом, столько же — во дворе. Пожарным удалось потушить огонь до того, как он доберется до опасных емкостей.