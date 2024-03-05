Внутри — 20 канистр с топливом: в Новосибирске загорелся дачный дом

Пламя частично повредило автомобиль «КамАЗ». Хозяева не пострадали, при этом их дом чудом не взлетел на воздух. Ведь внутри было 20 десятилитровых канистр с дизельным топливом, столько же — во дворе. Пожарным удалось потушить огонь до того, как он доберется до опасных емкостей.