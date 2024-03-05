В Новосибирске пресекли деятельность борделя с проститутками

В Новосибирске ликвидировали деятельность борделя. Лидера преступной группы и семерых его сообщников задержали правоохранители. Согласно данным МВД-Медиа, они использовали одну квартиру в Центральном районе для предоставления интимных услуг и организации работы девушек.
У подозреваемых провели обыски, в результате которых были изъяты деньги, 36 мобильных телефонов, 31 банковская карта и другие предметы. Против восьмерых подельников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 241 УК РФ, что означает организацию борделя с использованием принуждения, привлечением несовершеннолетних или злоупотреблением служебным положением.
Организатор группы и двое его активных помощников находятся под стражей, а остальные под подпиской о невыезде.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в отношении матери, оставившей ребёнка в запертой квартире, возбудили уголовное дело.