В Новосибирске пресекли деятельность борделя с проститутками

У подозреваемых провели обыски, в результате которых были изъяты деньги, 36 мобильных телефонов, 31 банковская карта и другие предметы. Против восьмерых подельников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 241 УК РФ, что означает организацию борделя с использованием принуждения, привлечением несовершеннолетних или злоупотреблением служебным положением.