Глава СК РФ заинтересовался крематорием для животных в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался крематорием для животных, который расположен в Куйбышевском районе Самары в 50 метрах от жилых домов. Горожане жалуются, что задыхаются от гари.
— В СМИ сообщается о нарушении природоохранного законодательства в городе Самаре в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов «Память», — сообщает информационный центр СК России.
Из-за деятельности учреждения местные жители отмечают резкий и неприятный запах. Они также опасаются относительно возможного воздействия на здоровье. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль, затребовав доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина.