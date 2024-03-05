В Челябинской области в ДТП погибла почти вся семья с детьми

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизни почти всех человек, находящихся в отечественной легковушке. Известно о гибели водителя «ВАЗ-21102», а также 48-летней женщины и двух детей — 7-летней девочки и двухмесячного младенца. Также в этой же машине ехал 5-летний ребенок, который оказался жив. Сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области вытащили пострадавшего и прямо в детском автокресле передали медикам скорой помощи. Его, как и водителя с пассажиром «Хундай Сантафе», госпитализировали.