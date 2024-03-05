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В Ташкенте произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, есть погибший — видео

Накануне вечером столкнулись три автомобиля, 40-летний водитель одного из них скончался. Другой 16-летний водитель в больнице.

По информации УБДД ГУВД Ташкент.

а, 4 марта в 21:00 в Алмазарском районе произошло ДТП с участием трех машин: Spark, Nexia 2 и Lacetti.

В результате столкновения водитель Nexia-2 Р. Р., 1984 г. р., скончался от полученных травм в больнице.

Несовершеннолетний водитель Spark К. С., 2008 г. р, и его пассажир 2009 г. р. были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 УК РУз (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).