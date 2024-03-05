Нетрезвого водителя без прав задержали в Тулуне после погони

Mitsubishi Lancer, водитель которого нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации, инспекторы заметили на одной из улиц. На призыв остановиться автомобилист нажал на газ. Сотрудники ДПС с сиреной и мигалками поехали за ним, требуя остановиться. На одной из улиц мужчина не справился с управлением и его развернуло. Инспекторы воспользовались ситуацией и задержали гонщика.