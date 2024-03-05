Самарец спас лису из снежного плена

В Самарской области местные жители поделились трогательными кадрами. Горожанин помог лисе выбраться из снежного плена.
Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, самарец заметил маленького рыжего хищника. Хвост лисы вмерз в сугроб, и животное не могло выбраться.
При приближении людей, лиса забилась в истерике и даже пыталась покусать спасавшую ее лопату. Горожанин откопал вмерзший участок по периметру и помог лисе вытащить хвост.
К счастью, животное не пострадало. Хищница убежала в сторону леса, как только почувствовала свободу. Напомним, еще одно происшествие с лисами вызвало волну негодования у местных жителей. Горожане обнаружили трупы животных возле проезжей части.