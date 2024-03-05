Глава ГУБОПиК предупредил про вербовку белорусов для терактов в мессенджерах

В МВД рассказали про вербовку граждан Беларуси в мессенджерах западными спецслужбами для совершения терактов. Подробности сообщил в эфире телеканала СТВ начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Андрей Ананенко.
По его словам, сейчас заметна динамика со стороны спецслужб других стран (украинских, польских), связанная с использование граждан Беларуси для совершения преступлений как на территории страны, так и в России.
— То есть эти лица, которых удается им спровоцировать, чтобы они совершили преступление, они, к сожалению, ищут их с помощью интернета.
Он уточнил, что, находя таких людей, им дается определенное задание. Затем они выезжают для исполнения терактов критической инфраструктуры. Ананенко отметил, что речь идет про железные дороги, предприятия. В указанном направлении, сказал он, видны негативные тенденции.
— Именно использование наших граждан для совершения вот этих тяжких преступлений. Это, конечно же, идет через интернет, через мессенджеры и в какой-то части затрудняет работу.
Кроме того, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД заметил, что и специалисты за четыре года получили профессионализм, добавив, что проводится работа по установлению лиц через Telegram и другие мессенджеры.