Малолетняя девочка пострадала в ДТП в Иркутске

Один ребенок пострадал в ДТП за неделю в Иркутске. Инцидент произошел 2 марта на улице Воровского в Ленинском округе. Об этом сообщают в прокуратуре Приангарья.
— Предварительно известно, что столкнулись автомобили «Дайхатсу Мира» и «Хендай Эланрта». Во второй иномарке в удерживающем устройстве сидела малолетняя девочка. Во время аварии она получила травмы, — говорят в прокуратуре.
Причины и условия произошедшего устанавливаются.
Прокуратура напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.