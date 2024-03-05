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Малолетняя девочка пострадала в ДТП в Иркутске

Авария произошла на улице Воровского в Ленинском округе.
Источник: УГИБДД по Иркутской области

Один ребенок пострадал в ДТП за неделю в Иркутске. Инцидент произошел 2 марта на улице Воровского в Ленинском округе. Об этом сообщают в прокуратуре Приангарья.

— Предварительно известно, что столкнулись автомобили «Дайхатсу Мира» и «Хендай Эланрта». Во второй иномарке в удерживающем устройстве сидела малолетняя девочка. Во время аварии она получила травмы, — говорят в прокуратуре.

Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Прокуратура напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.