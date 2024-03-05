Житель Красноярского края получил 12 лет колонии за пьяное ДТП с двумя погибшими

Жуткая авария произошла вечером 27 декабря 2020 года недалеко от деревни Каменка. Тогда 24-летний водитель «Фольксвагена» ехал с Назарова в сторону Ачинска. Молодой человек был пьян, не соблюдал дистанцию и безопасный скоростной режим. В итоге он не заметил ехавший впереди грузовик «Даф» и врезался в него.