Житель Красноярского края получил 12 лет колонии за пьяное ДТП с двумя погибшими

Житель Назарова получил 12 лет колонии-поселения за пьяное ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Жуткая авария произошла вечером 27 декабря 2020 года недалеко от деревни Каменка. Тогда 24-летний водитель «Фольксвагена» ехал с Назарова в сторону Ачинска. Молодой человек был пьян, не соблюдал дистанцию и безопасный скоростной режим. В итоге он не заметил ехавший впереди грузовик «Даф» и врезался в него.
В аварии погибли два пассажира легковушки — парни 24 и 25 лет.
Водитель «Фольксвагена» вину отрицает.
— Он считает, что в ДТП виноват второй водитель, поскольку большегруза не было видно, у него не горели габаритные огни. Спиртное он употребил уже после случившейся аварии, — рассказали в надзорном ведомстве.
— Мужчина взят под стражу в зале суда, — добавили в прокуратуре.