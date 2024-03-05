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Житель Красноярского края получил 12 лет колонии за пьяное ДТП с двумя погибшими

Виновник смертельной аварии под Ачинском получил 12 лет колонии.
Источник: Прокуратура Красноярского края

Житель Назарова получил 12 лет колонии-поселения за пьяное ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Жуткая авария произошла вечером 27 декабря 2020 года недалеко от деревни Каменка. Тогда 24-летний водитель «Фольксвагена» ехал с Назарова в сторону Ачинска. Молодой человек был пьян, не соблюдал дистанцию и безопасный скоростной режим. В итоге он не заметил ехавший впереди грузовик «Даф» и врезался в него.

В аварии погибли два пассажира легковушки — парни 24 и 25 лет.

Водитель «Фольксвагена» вину отрицает.

— Он считает, что в ДТП виноват второй водитель, поскольку большегруза не было видно, у него не горели габаритные огни. Спиртное он употребил уже после случившейся аварии, — рассказали в надзорном ведомстве.

Однако суд все же признал молодого человека виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. В пользу матерей погибших взыскано по миллиону рублей морального вреда.

— Мужчина взят под стражу в зале суда, — добавили в прокуратуре.

Прокуратура