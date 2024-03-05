О ситуации в Алматы после землетрясения доложил министр по ЧС

«Как видим, все службы от МЧС до акимата и других госорганов отреагировали на произошедшее. В этот раз были своевременно задействованы сирена и система оповещения населения. Население города эвакуировалось в пункты приема. К счастью, серьезного ущерба нет. Сейчас продолжается оценка произошедшей ситуации. МЧС необходимо обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране, силам и средствам надо быть в готовности, нужно продолжить информационно-разъяснительную работу с населением. Также МЧС необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавинной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций — принимать меры по реагированию на них», — подчеркнул глава правительства.