О ситуации в Алматы после землетрясения доложил министр по ЧС

Отмечается, что вне повестки заседания была рассмотрена ситуация с землетрясением в Алматы.
«Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, созданы республиканский и региональный оперативные штабы, организованы 384 пункта приема граждан. Круглосуточно работает “горячая линия”, — сообщили в пресс-службе.
По данным министра, в день происшествия в приемных пунктах разместились около 3 тыс. человек. На данный момент акимат продолжает проверку по выявлению разрушенных зданий. Также проведено аэровизуальное исследование селеопасных территорий.
«В соответствии с алгоритмом для обеспечения общественного порядка были привлечены сотрудники полиции. По Алматы все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — добавили в правительстве.
Отмечается, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. МЧС продолжит профилактическую работу.
«Для информирования населения о произошедшем землетрясении и дальнейших действиях, а также недопущения паники задействована система речевого распространения и сирены, а также локальные объектовые системы. Осуществлен телерадиоперехват. (…) Следует отметить, что землетрясение, как и любое чрезвычайное происшествие, невозможно предугадать заранее. В этой связи МЧС проводится работа по их предупреждению и подготовке населения к первоочередным действиям», — заявил Чингис Аринов.
Кроме того, премьер-министр Олжас Бектенов дал оценку произошедшему землетрясению — он поручил и далее следить за происходящим, в том числе за ситуацией по лавинам и селям в Казахстане.
«Как видим, все службы от МЧС до акимата и других госорганов отреагировали на произошедшее. В этот раз были своевременно задействованы сирена и система оповещения населения. Население города эвакуировалось в пункты приема. К счастью, серьезного ущерба нет. Сейчас продолжается оценка произошедшей ситуации. МЧС необходимо обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране, силам и средствам надо быть в готовности, нужно продолжить информационно-разъяснительную работу с населением. Также МЧС необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавинной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций — принимать меры по реагированию на них», — подчеркнул глава правительства.
Отметим, что вчера Чингис Аринов отчитывался об обстановке в Алматы президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Сильное землетрясение в Алматы
Напомним, мощное землетрясение произошло вчера в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок. За ночь сейсмологи зафиксировали еще два неощутимых для казахстанцев толчка.
Днем в МЧС сообщали, что в пункты сбора населения обратились 1329 человек. В акимате публиковали новые номера горячих линий. Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было.
Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия. Еще в полиции рассказывали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате — о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов делились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.