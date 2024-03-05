Обычный вопрос полицейских выдал сбытчицу наркотиков в Хабаровске

Она посещала малолюдное место на спуске к Амуру, где имеют обыкновение проводить время наркозависимые граждане. Когда шла обратно, встретила полицейских. Ей задали стандартный вопрос, не имеется ли при ней запрещенных к легальному обороту предметов и веществ? Горожанка начала нервничать, как оказалось, было из-за чего.