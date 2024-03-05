КНБ заявил о задержании «глотателей» в аэропорту Актау

21 февраля т.г. в международном аэропорту г. Актау оперативниками ДКНБ по Мангистауской области и пограничниками во взаимодействии с сотрудниками ДЭР по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина.
Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики.
Общий вес изъятых веществ составил около 1 кг. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.