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КНБ заявил о задержании «глотателей» в аэропорту Актау

КНБ пресечен очередной контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми «глотателями», передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Источник: КНБ Казахстана

21 февраля т.г. в международном аэропорту г. Актау оперативниками ДКНБ по Мангистауской области и пограничниками во взаимодействии с сотрудниками ДЭР по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина.

Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики.

Общий вес изъятых веществ составил около 1 кг. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.