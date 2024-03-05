Водитель, сбивший пешеходов, сдался в следственный комитет

Напомним, что утром 3 марта, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Teana ехал по Комсомольскому проспекту, где на перекрестке с улицей Ленина, выехал на красный свет, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, после чего сбил трех пешеходов, идущих по переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка, еще двое молодых людей получили травмы и были госпитализированы. Водитель Nissan Teana с места происшествия скрылся.
Как стало известно «Новостям Перми» от источника в правоохранительных органах, 4 марта водитель, сбежавший с места ДТП, сам пришел в следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по факту преступления, в результате нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения преступления. (Статья 264 УК РФ, часть 4, пункт Б).
Как пояснил «Новостям Перми» адвокат Константин Орлов, гражданин, спустя сутки, решил сдаться следственным органам, чтобы успокоить общественность.
«Сегодня его задержали на 48 часов. Предъявлено обвинение. В ближайшие дни будет заседание суда по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения о заключении его под стражей», — рассказал Константин Орлов.
Отметим, что в краевом министерстве здравоохранения сообщили, что два пострадавших пешехода находятся в состоянии средней тяжести, проходят лечение в больнице.