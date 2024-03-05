Водитель, сбивший пешеходов, сдался в следственный комитет

Напомним, что утром 3 марта, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Teana ехал по Комсомольскому проспекту, где на перекрестке с улицей Ленина, выехал на красный свет, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, после чего сбил трех пешеходов, идущих по переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка, еще двое молодых людей получили травмы и были госпитализированы. Водитель Nissan Teana с места происшествия скрылся.