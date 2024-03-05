Две жительницы Чапаевска украли почти полмиллиона рублей на выдуманных детей

Выяснилось, что в 2021 году подозреваемые предоставили в госучреждение пакеты документов на получение единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячных выплат. Женщины рассказывали, что якобы рожали дома, весь срок беременности врачей не посещали. Так, лжематери в период с 2021 по 2023 год незаконно получили деньги на общую сумму более 450 тысяч рублей.