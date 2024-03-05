В Джизаке первоклассник упал в обморок после выговора учительницы — видео

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой учительница выставила нескольких учеников перед классом и стала бить их указкой по рукам и голове. Одному из стоявших учеников стало плохо, и он потерял сознание.
Как сообщили в Генпрокуратуре, данный инцидент произошел в общеобразовательной школе № 9 в Пахтакорском районе Джизакской области.
Классный руководитель 1-го класса С. С. вывела к доске учеников, получивших неудовлетворительные оценки за экзамен, и сделала выговор, во время которого один из учеников потерял сознание.
По данному факту проводится доследственная проверка. Прокуратура Джизакской области курирует дело.