В Омске молодая девушка вышла с работы и пропала

Тех, кто видел девушку или что-либо знает о её местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102). Волонтёры отмечают, что Виктории может понадобиться помощь врачей. Для её поисков требуются добровольцы.