В Омске молодая девушка вышла с работы и пропала

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о пропавшей 24-летней Виктории Поповой. Девушку в последний раз видели вечером 2 марта. Она выходила с работы на Гагарина после 18:00.
Рост омички составляет 165 см, стройное телосложение, длинные светлые волосы и серо-голубые глаза. Она была одета в серое пальто, серый шарф и чёрные ботинки. С собой несла чёрную сумку.
Тех, кто видел девушку или что-либо знает о её местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102). Волонтёры отмечают, что Виктории может понадобиться помощь врачей. Для её поисков требуются добровольцы.