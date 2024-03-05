В результате драки в торговом центре Казани пострадала девочка

На фудкорте торгового центра «Тандем» в Казани произошла драка, пострадала девочка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как между посетителями торгового центра завязалась драка. В какой-то момент одна из девушек попыталась усмирить парней, но ее ударили по голове. В результате 16-летняя девочка потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Как сообщили в отделе полиции № 5 «Московский» УМВД Казани, после обращения пострадавшей началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее мы сообщали, что в Казани во время любительского матча по футболу произошла драка.