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В результате драки в торговом центре Казани пострадала девочка

Инцидент произошел на фудкорте.
Источник: кадр видео

На фудкорте торгового центра «Тандем» в Казани произошла драка, пострадала девочка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как между посетителями торгового центра завязалась драка. В какой-то момент одна из девушек попыталась усмирить парней, но ее ударили по голове. В результате 16-летняя девочка потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Как сообщили в отделе полиции № 5 «Московский» УМВД Казани, после обращения пострадавшей началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что в Казани во время любительского матча по футболу произошла драка.