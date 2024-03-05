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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытый вскоре после полуночи, возобновлен, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Источник: РИА "Новости"

Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в ночь на вторник с 0.37.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 08.49.