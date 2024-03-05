На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытый вскоре после полуночи, возобновлен, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на мосту.