На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в ночь на вторник с 0.37.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 08.49.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в ночь на вторник с 0.37.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 08.49.