Движение по мосту было перекрыто больше 8 часов — с 00:35 5 марта. О причинах введения ограничений не сообщалось. Официальной информации о взрывах или разрушениях не публиковалось.
Также было остановлено движение девяти поездов, которые должны были следовать через Крымский мост. Отправиться должны пять поездов из Крыма и четыре, следующие на полуостров.
Вячеслав Рыжков
Движение по Крымскому мосту возобновили
По Крымскому мосту в 8:49 5 марта возобновили движение. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Движение по мосту было перекрыто больше 8 часов — с 00:35 5 марта. О причинах введения ограничений не сообщалось. Официальной информации о взрывах или разрушениях не публиковалось.