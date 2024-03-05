Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по мосту было перекрыто больше 8 часов — с 00:35 5 марта. О причинах введения ограничений не сообщалось. Официальной информации о взрывах или разрушениях не публиковалось.



Также было остановлено движение девяти поездов, которые должны были следовать через Крымский мост. Отправиться должны пять поездов из Крыма и четыре, следующие на полуостров.



Вячеслав Рыжков