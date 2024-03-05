Под Самарой восстановили движение по мосту через реку Чапаевка

«В первую очередь, хочу поблагодарить коллег из правоохранительных органов за проведенную и проводимую сейчас работу. Благодаря их высокопрофессиональным действиям удалось избежать более серьезных последствий этой диверсии, организованной преступным киевским режимом, — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Прошу своих земляков сохранять спокойствие, опираться на информацию только из официальных источников, не тиражировать недостоверные сведения — именно на это и рассчитывают недруги нашего государства. Кроме того, прошу не публиковать различные фото и видеоматериалы места происшествия, прилегающей территории. Эту информацию могут использовать враги России».