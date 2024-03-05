Появились кадры с места пожара в Зернограде

Пожарные продолжают работать на месте ЧП. На кадрах видно, что дом продолжает гореть. Отметим, что многоквартирный дом начал полыхать 4 марта около 21:30. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя буквально за считанные минуты охватило порядка 800 квадратных метров жилья. Жильцы дома были эвакуированы.