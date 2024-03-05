Появились кадры с места пожара в Зернограде

Появились кадры с места пожара в многоквартирном доме в Зернограде. Видео с места ЧП предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожарные продолжают работать на месте ЧП. На кадрах видно, что дом продолжает гореть. Отметим, что многоквартирный дом начал полыхать 4 марта около 21:30. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя буквально за считанные минуты охватило порядка 800 квадратных метров жилья. Жильцы дома были эвакуированы.
Пожару присвоен второй ранг сложности. Сейчас на месте ЧП задействованы 50 пожарных и 15 спецмашин. Информация уточняется.