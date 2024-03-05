Старовойт сообщил о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что попытки терактов на объектах инфраструктуры региона «предпринимаются не в первый раз». ФСБ возбудила уголовное дело по статье о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК) после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. Мост получил повреждения, а на опоре одной из линий было обнаружено взрывное устройство, его обезвредили, сказала спецслужба.