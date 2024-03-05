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Экс-гендиректора АНПЗ поместили под домашний арест — СМИ

Мурат Досмуратов, бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода находится под домашним арестом, сообщает Zakon.kz.
Источник: anpz.kz

Этой информацией с изданием «Ак Жайык» поделился информированный источник.

Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председателя правления ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» с июля 2022 года.

10 января 2024 года в пресс-службе АО «НК “КазМунайГаз” заявили, что полномочия Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Теперь АПНЗ возглавляет Галымжан Жусанбаев.

28 февраля 2024 года стало известно, что руководство АНПЗ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации Департамента АФМ по Атырауской области, при координации прокуратуры региона выяснилось, что из-за злоупотребления полномочиями руководства АНПЗ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.