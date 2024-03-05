«Радужные» пирожные решили снять с реализации в Дзержинске

«Радужные» пирожные сняли с реализации в одном из кафе в Дзержинске Нижегородской области, сообщили пользователи в соцсетях.
Ранее фото тортиков было опубликовано в одном из местных пабликов и вызвало бурные обсуждения. Некоторые жители высказали мнение, что они похожи на флаг ЛГБТ*. Как известно, за его пропаганду могут наложить крупные штрафы.
Большинство пользователей, впрочем, считают, что «радужное» пирожное не копирует символику запрещенной в стране организации. Однако в общепите решили перестраховаться и убрать продукцию с прилавков.
Напомним, нижегородке дали пять суток ареста за радужные серьги.
*Движение признано экстремистским, запрещено на территории РФ.