Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

«Радужные» пирожные решили снять с реализации в Дзержинске

Ранее фото пирожного активно обсуждали в местном паблике.
Источник: Время

«Радужные» пирожные сняли с реализации в одном из кафе в Дзержинске Нижегородской области, сообщили пользователи в соцсетях.

Ранее фото тортиков было опубликовано в одном из местных пабликов и вызвало бурные обсуждения. Некоторые жители высказали мнение, что они похожи на флаг ЛГБТ*. Как известно, за его пропаганду могут наложить крупные штрафы.

Большинство пользователей, впрочем, считают, что «радужное» пирожное не копирует символику запрещенной в стране организации. Однако в общепите решили перестраховаться и убрать продукцию с прилавков.

Напомним, нижегородке дали пять суток ареста за радужные серьги.

*Движение признано экстремистским, запрещено на территории РФ.

торговля