«Akosh+Sasha»: узбекистанец разрисовал баллончиком памятник во Владивостоке — видео

Во Владивостоке задержали 23-летнего узбекистанца и 23-летнюю местную жительницу, которые аэрозольным баллончиком оставили надпись «Akosh+Sasha» на памятнике «Батарея Поспеловская». Об этом сообщили в СУ СК по Приморскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок..В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, организована доследственная проверка по факту законности нахождения иностранца на территории России, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Памятник «Батарея Поспеловская» во Владивостоке является памятным знаком на местах боевых действий. Он входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1900−1902 годов.