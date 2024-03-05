«Akosh+Sasha»: узбекистанец разрисовал баллончиком памятник во Владивостоке — видео

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок..В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.