Пожарные рассказали о причине густого дыма, окутавшего Черемхово

Густой дым накрыл Черемхово 5 марта 2024 года. Глава города Вадим Семенов отметил, что причина может быть в пожаре в бывшем совхозе, находящегося на территории города. Там загорелись растительные отходы. На место выдвинулись пожарные.
— В кратчайшие сроки удалось потушить огонь на площади около 80 квадратных метров. Угрозы для населения нет, — говорят в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели уже выясняют, что собственник участка, а также ищут виновника пожара. Прокуратура Приангарья оценит исполнение законодательства в связи с происшествием.