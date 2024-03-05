Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Крымский мост был закрыт 8 часов: какая очередь и сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. В очереди на досмотр на Крымский мост стоят 380 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 240 автомобилей. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.

Крымский мост был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 08:49.

На данный момент из-за действующих ночью ограничений задерживаются девять поездов дальнего следования.

Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути — семь часов.