Власти: ямы на М-4 возникли из-за водителей грузовиков

В правительстве региона рассказали кто виноват в плохом состоянии трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Чиновники обвинили водителей большегрузов в ямах на дорогах — они выезжают на трассу с превышением предельной допустимой массы.
По информации Ространснадзора, в 2023 году было выписано 777 штрафов за перегруз на 254 млн рублей, с начала 2024-го года — 157 штрафов.
При этом перевозчики после осени 2023-го начали скрывать государственные регистрационные знаки при проезде автоматических пунктов взвешивания.
«Эта история не уникальна, и подобные ситуации наблюдаются на территории целого ряда регионов. Считаю, что нужно перенимать опыт наших коллег из других субъектов, которые научились бороться с теми, кто допускает перегруз, тем самым нанося серьезный ущерб нашей дорожной сети», — заявил на заседании комиссии по обеспечению безопасности движения замгубернатора региона- министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.
«Автодор» не успел отремонтировать дорогу к началу весны, срок устранения ям на М-4 продлили до 15 марта. К этому времени необходимо устранить около 150 тысяч кв. метров ям.