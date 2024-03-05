Власти: ямы на М-4 возникли из-за водителей грузовиков

«Эта история не уникальна, и подобные ситуации наблюдаются на территории целого ряда регионов. Считаю, что нужно перенимать опыт наших коллег из других субъектов, которые научились бороться с теми, кто допускает перегруз, тем самым нанося серьезный ущерб нашей дорожной сети», — заявил на заседании комиссии по обеспечению безопасности движения замгубернатора региона- министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.