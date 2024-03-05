Группа Хабаровчан обманула пенсионеров на 600 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Выяснилось, что в течение 2022 года несколько неизвестных звонили пенсионерам возрасте от 74 до 82 лет, обманывали их и под вымышленным предлогом требовали отдать деньги. Всего таким образом был причинен ущерб в 600 тысяч рублей 4-м пенсионерам.
В феврале этого года была осуждена 20-летняя хабаровчанка, которая выполняла в схеме функцию курьера: она приезжала домой к пенсионерам, забирала деньги, после чего от полученной суммы оставляла себе около 10%, а оставшуюся часть направляла подельникам через платежные терминалы.
На суде девушка свою вину не признала, объяснила, что она «всего лишь выполняла свою работу».
«С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал молодую девушку виновной в совершенных деяниях и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Ущерб с виновной взыскан судом в полном объеме», — сообщила помощник прокурора Индустриального района Галина Ворощенко.
Так, в 2023—2024 годах в Индустриальном районном суде Хабаровска рассмотрены уголовные дела в отношении 10 лиц.