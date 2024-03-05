Группа хабаровчан обманула пенсионеров на 600 тысяч рублей

В феврале этого года была осуждена 20-летняя хабаровчанка, которая выполняла в схеме функцию курьера: она приезжала домой к пенсионерам, забирала деньги, после чего от полученной суммы оставляла себе около 10%, а оставшуюся часть направляла подельникам через платежные терминалы.