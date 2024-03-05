Житель Башкирии убил топором незнакомца

В Башкирии 47-летний житель Куюргазинского района убил человека. Он лишил незнакомца жизни без какого-либо повода.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ, обвиняемый выпил и пришел в дом к 65-летнему мужчине, которого до этого не знал. Он взял топор и ударил им несколько раз по голове своей жертвы. После расправы сельчанин пошел в магазине и открыл бутылку спиртного, за которую не смог расплатиться. Там его и задержали полицейские и отвезли в участок. Через несколько дней мужчина сознался в том, что убил человека.
— В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, на время расследования ему избрана меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали случившееся в СК.