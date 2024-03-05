Житель Башкирии убил топором незнакомца

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ, обвиняемый выпил и пришел в дом к 65-летнему мужчине, которого до этого не знал. Он взял топор и ударил им несколько раз по голове своей жертвы. После расправы сельчанин пошел в магазине и открыл бутылку спиртного, за которую не смог расплатиться. Там его и задержали полицейские и отвезли в участок. Через несколько дней мужчина сознался в том, что убил человека.