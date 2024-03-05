Труп пожилого мужчины нашли на станции метро «Безымянка» в Самаре

В понедельник утром, 4 марта, на станции самарского метро «Безымянка» произошел трагический инцидент. Прохожие обнаружили тело неизвестного пожилого мужчины без признаков жизни, лежащего на лестнице с платформы.
Жители Самары высказывают разные предположения относительно произошедшего. Некоторые считают, что причиной смерти мог стать сердечный приступ или инсульт. Другие же предполагают, что человек споткнулся или поскользнулся на лестнице и ударился головой о ступеньки. Полученная травма и могла привести к гибели мужчины.
На данный момент точная причина и обстоятельства смерти пенсионера неизвестны. Их предстоит выяснить правоохранительным органам.