Труп пожилого мужчины нашли на станции метро «Безымянка» в Самаре

Жители Самары высказывают разные предположения относительно произошедшего. Некоторые считают, что причиной смерти мог стать сердечный приступ или инсульт. Другие же предполагают, что человек споткнулся или поскользнулся на лестнице и ударился головой о ступеньки. Полученная травма и могла привести к гибели мужчины.