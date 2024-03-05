Два человека погибли от отравления угарным газом в Борисовском районе

4 марта в 11.42 спасателям поступил сигнал об обнаружении в жилом доме в деревне Большое Стахово Борисовского района двух погибших, которыми оказались пенсионер 1958 года рождения и женщина 1976 года рождения.
Работники МЧС предполагают, что причиной гибели стало отравление угарным газом в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи.
За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы три пожара в Несвижском и Слуцком районах, в Борисове. Нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.