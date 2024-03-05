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Два человека погибли от отравления угарным газом в Борисовском районе

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной гибели двух человек в Борисовском районе стало отравление угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Источник: РИА "Новости"

4 марта в 11.42 спасателям поступил сигнал об обнаружении в жилом доме в деревне Большое Стахово Борисовского района двух погибших, которыми оказались пенсионер 1958 года рождения и женщина 1976 года рождения.

Работники МЧС предполагают, что причиной гибели стало отравление угарным газом в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи.

За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы три пожара в Несвижском и Слуцком районах, в Борисове. Нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.

несчастный случай