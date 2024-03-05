Два человека попали в больницу после столкновения Lada с лосем под Толочином

Говорится, что ДТП случилось вечером 4 марта 2024 года на 512-м километре автодороги М-1. За рулем автомобиля Lada находился 25-летний водитель. Он ехал в сторону Минска и врезался в лося, который находился на проезжей части. В результате удара машина съехала в левый по ходу движения кювет. В ведомстве сказали, что водитель и пассажир с телесными повреждениями были доставлены в больницу.