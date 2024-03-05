Спала с трупами. Раскрыты подробности о похороненных в бетоне отце и сыне

«Мы общались раньше с этой семьей, в гости друг к другу ходили — рассказывает Светлана. — Адекватные были. Наташа всегда была со своими странностями, а Сергей общительный. Потом они начали пить, но не буянили. Я последний раз её возле подъезда увидела, она стояла с трудом на лестнице, держась за перила. Я спросила, нужна ли помощь, на что она ответила, что все нормально, отдышится сейчас и всё».