Спала с трупами. Раскрыты подробности о похороненных в бетоне отце и сыне

В городе Зверево Ростовской области произошёл вопиющий случай — местная жительница забетонировала тела мужа и сына в стенах собственной квартиры, чтобы не расставаться с ними после их смерти. Однако запах гниющих трупов дошёл до соседей, те неоднократно вызывали полицию, чтобы выявить источник вони, но стражи правопорядка вмешались только спустя два года.
Корреспондент rostov.aif.ru побывала на месте ЧП и выяснила подробности о странной семье.
Странная библиотекарша.
Пятиэтажный дом старой постройки расположен на улице Ивановской.
Рядом детский сад, маленький магазинчик, другие похожие друг на друга дома. С утра здесь довольно безлюдно, но с жильцами всё же удалось поговорить — кто-то вышел в магазин, кто мусор выбросить, кто собаку выгулять.
Так, соседи рассказали, что Наталья, ее муж Сергей и сын Максим жили на третьем этаже первого подъезда. Наталья работала в центральной библиотеке, Сергей — трудился вахтовиком в Бурятии на шахте. Правда, в последние годы они стали злоупотреблять алкоголем. А 28-летний Максим, судя по слухам, баловался наркотиками.
«Он вроде наркоманил, молодой мальчишка. В этом году ему 30 должно было исполниться. Ну как можно так со своим сыном…», — недоумевает местная жительница Ирина.
После этого из первого подъезда вышла Светлана — светловолосая женщина средних лет в черном пуховике. Она направлялась в магазин напротив, но мне пришлось её ненадолго задержать.
«Мы общались раньше с этой семьей, в гости друг к другу ходили — рассказывает Светлана. — Адекватные были. Наташа всегда была со своими странностями, а Сергей общительный. Потом они начали пить, но не буянили. Я последний раз её возле подъезда увидела, она стояла с трудом на лестнице, держась за перила. Я спросила, нужна ли помощь, на что она ответила, что все нормально, отдышится сейчас и всё».
«Спились они».
Максим исчез в 2022 году. Местные заметили это спустя время, начали задавать вопросы. На что родители парня отвечали соседям: уехал на заработки на Север. Потом они заявили, что сын разбился в ДТП. Перевезти тело в Зверево якобы денег не хватило, поэтому его там и похоронили. А спустя два года исчез и отец семейства.
«Я думала, что Сергей на СВО ушел, потому что давно его не видела. Потом мужу моему кто-то сказал, что он тоже на Север уехал. Якобы с девушкой какой-то познакомился и остался там. Но потом тоже в ДТП попал, как и сын, и погиб», — продолжила собеседница.
На работу и с работы Наталья добиралась на такси. Особо с соседями не общалась. Кстати, в ближайший магазин, который стоит прямо возле её подъезда, она не ходила. По словам продавщицы, там её никогда не видели. О случившемся узнали из новостей.
Со второго подъезда вышла седовласая пожилая женщина с тростью, она выносила мусор. К уже полученной информации она добавила, что полицию соседи вызывали неоднократно. Жуткий запах поселился в подъезде еще во время жизни Сергея, он сам открывал дверь полиции, которую вызывали соседи. Но в первый правоохранители не нашли источник вони. Подумали, что дело в скопившемся мусоре. А вот солидный мужчина Василий Иванов (имя изменено по его просьбе — прим. ред.), выгуливающий маленькую собачку, оказался бывшим коллегой погибшего Сергея.
«Да спились они. Я работал с Серёгой, он был нормальным, работяга. Его даже бригадиром несколько раз назначали. Максим вроде на вахте где-то подрабатывал. Его оттуда привезли мёртвым. А они его решили похоронить в квартире, якобы потому что денег не было», — говорит Василий.
Однако соседей теперь пугает другое. Оказывается, этажом выше живет брат Натальи Константин. Мужчине около 35 лет, он не пьет, но болен, нуждается в присмотре.
«Он грязный, босиком ходит. Его на рынке можно найти, но вы с ним не сможете поговорить. Газ ему уже отключили, непонятно, как он живёт вообще», — отметил собеседник.
«Её брата надо куда-то определять, пока тоже что-нибудь не натворил. Он живет один, шарахается по рынку, помогает рабочим за кофе и еду. Каждый день ходит туда. Он с детства отставал в развитии, мать таблетками его состояние поддерживала, но она рано умерла от рака. Так и развалилась семья», — добавили другие соседи.
К разговору присоединилась и жительница соседнего дома Татьяна Ситцева (имя изменено — прим.ред.):
«Их семья с 1978 года здесь живет. Раньше родители Наташи жили здесь, потом они купили трёхкомнатную квартиру ей и мужу, чтобы они за братом больным приглядывали. Нормальная девчонка была, Наташа, работала. За компьютером сидела в библиотеке. Сергей на вахты ездил, потом сказали — за сыном поехал на Север. Кто знает, что на самом деле случилось», — уточнила пенсионерка.
Мы также сходили в центральную библиотеку, где работала Наталья. Однако там от комментариев отказались.
Напомним, тела Максима и Сергея обнаружили в конце февраля в цементе в собственной квартире. Как выяснили правоохранители, первый скончался ещё в декабре 2022 года. Но родители решили устроить дома склеп — отец принёс из гаража цемент и залил тело сына. Сергей же умер в этом году, но жена продолжала спать рядом с разлагающимся телом.
После очередных жалоб соседей на жуткую вонь в квартиру ворвались полицейские. Тогда у Натальи случился нервный приступ. Она заявила, что не хотела расставаться с родными, поэтому решила похоронить их дома.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Наталья сейчас находится в больнице.
«В настоящее время назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических судебных экспертиз, в числе которых экспертизы по изъятым в ходе осмотра объектам. Затребована характеризующая семью информация, в том числе из учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь», — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.