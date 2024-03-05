Убийство Валерии Шальновой: обвиняемый получил 22 года колонии

«Чувство облегчения, к сожалению, этот приговор мне не принес. Наверное, сейчас это невозможно. Ни одно наказание не вернет мне ребенка. Тем не менее мы считаем срок справедливым. Я благодарна всем, кто помогал в том, чтобы правда стала известна: нашим адвокатам, следственному отделу, средствам массовой информации, прокуратуре и судье. Этот человек так и не признал себя виновным, до последнего отрицал причастность к преступлению. Пытался выставить мою дочь самоубийцей, якобы она выпила алкоголь и после небольшой ссоры покончила с собой. Но в крови Валерии не было обнаружено ни грамма алкоголя или препаратов», — рассказала мать погибшей девушки.