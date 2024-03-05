Убийство Валерии Шальновой: обвиняемый получил 22 года колонии

Восемь месяцев расследования и судебного процесса закончились обвинительным приговором. По информации адвоката потерпевшей стороны и ее родственников, судья назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в колонии строгого режима. Обвиняемый, по словам родных Валерии, вину свою так и не признал.
«Чувство облегчения, к сожалению, этот приговор мне не принес. Наверное, сейчас это невозможно. Ни одно наказание не вернет мне ребенка. Тем не менее мы считаем срок справедливым. Я благодарна всем, кто помогал в том, чтобы правда стала известна: нашим адвокатам, следственному отделу, средствам массовой информации, прокуратуре и судье. Этот человек так и не признал себя виновным, до последнего отрицал причастность к преступлению. Пытался выставить мою дочь самоубийцей, якобы она выпила алкоголь и после небольшой ссоры покончила с собой. Но в крови Валерии не было обнаружено ни грамма алкоголя или препаратов», — рассказала мать погибшей девушки.
Адвокат потерпевшей стороны также довольна вынесенным решением. Приговор был озвучен только сегодня и пока не вступил в законную силу. Ажар Абдил ожидает, что впереди у них апелляционные процессы.
«Суд признал виновным подсудимого, назначил 22 года лишения свободы. Потерпевшая сторона согласна с приговором. Мы благодарим суд и прокуратуру, которая поддержала обвинение. Кропотливая работа здесь была сделана следственной группой со стороны полиции. Подсудимый вел себя совершенно спокойно. Вину он не признал. Скорее всего, они будут обжаловать приговор», — рассказала адвокат.
Также продолжается расследование по действиям сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Данным делом занимается Антикоррупционная служба региона.
Напомним, тело 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК в июле 2023 года. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведется по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
После общественного резонанса правоохранительные органы еще раз изменили статью на 99 УК РК «Убийство». В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой.
Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
13 октября 2023 года материалы дела были переданы в суд. В убийстве и изнасиловании девушки подозревают ее парня. Позже стало известно, что дело в отношении полицейских Актау, которые расследовали убийство Валерии Шальновой, прекращено.