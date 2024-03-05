Прожила еще сутки и умерла: иностранец избил свою возлюбленную в Хабаровске и вызвал ей скорую помощь

В один из вечеров Рустам вернулся с работы и увидел, что его возлюбленная выпивала. Между ними вспыхнула ссора, а затем в ход пошли и руки. По версии следствия, мужчина четыре раза ударил подругу в область головы, а затем с силой толкнул в стену. При этом сам он настаивает на том, что не бил женщину, а просто не давал ей уйти, удерживал.