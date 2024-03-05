Прожила еще сутки и умерла: иностранец избил свою возлюбленную в Хабаровске и вызвал ей скорую помощь

Рустам* вернулся с работы и застал свою вторую половину в нетрезвом виде. По его словам, на этой почве и случился конфликт между возлюбленными, а затем она попыталась уйти, но Рустам ее не отпустил. В результате женщина попала в больницу и скончалась там на следующий день. Суд уже вынес приговор иностранцу, и после поданной Рустамом апелляции оставил этот приговор без изменений. Он лишится свободы на восемь лет.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Как стало известно редакции «КП» — Хабаровск«, в краевую столицу мужчина приехал из Узбекистана. Его целью стал заработок. Как и многие приезжие из Средней Азии, Рустам нашел себе “жену” в России. Дело происходило в селе Краснореченское Хабаровского края в сентябре 2022 года.
В один из вечеров Рустам вернулся с работы и увидел, что его возлюбленная выпивала. Между ними вспыхнула ссора, а затем в ход пошли и руки. По версии следствия, мужчина четыре раза ударил подругу в область головы, а затем с силой толкнул в стену. При этом сам он настаивает на том, что не бил женщину, а просто не давал ей уйти, удерживал.
— Хабаровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным по части четвертой статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Мужчину приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима, но он с таким решением не согласился и обжаловал приговор. Однако судебная коллегия решила в итоге оставить приговор без каких-либо изменений. Приговор уже вступил в законную силу.