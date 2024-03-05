Тяжелобольного новосибирца, который забаррикадировался в кабинете Городецкого, не выпускают из СИЗО

Напомним, что 7 декабря прошлого года в Новосибирске Сергей Ермошин, страдающий от неизвестного заболевания, забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал там его помощницу. В разговоре с «Прецедентом» мужчина объяснил свои действия тем, что был «доведен до отчаяния». Врачи за 8 лет не смогли поставить точный диагноз, из-за чего он вынужден был уйти с работы. После некоторого времени Сергей отпустил женщину и сдался, после чего был задержан. Центральный районный суд постановил заключить его под стражу до 7 февраля 2024 года. В отношении него были возбуждены уголовные дела о захвате заложников и о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.