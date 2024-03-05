Тяжелобольного новосибирца, который забаррикадировался в кабинете Городецкого, не выпускают из СИЗО

По словам адвоката, в Центральный районный суд Новосибирска было подано ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, однако Фемида ответила отказом.
— Меру пресечения продлили (Сергею Ермошину) ввиду того, что не готова экспертиза стационарная по определению вменяемости Сергея. В результате продлили срок содержания под стражей на месяц. Суд отказал в нашем ходатайстве о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте. У Сергея сегодня опять был приступ, повышенное давление, вызывали скорую в суд, — рассказала Ульяна Антонова.
Адвокат отметила, что результат стационарной судебно-медицинской экспертизы должен быть готов еще 27 февраля, однако специалисты, которые проводят исследование, в этот срок не уложились. При этом ситуацию усугубляет тяжесть статей обвинения, которые правоохранители инкриминировали Сергею Ермошину.
Напомним, что 7 декабря прошлого года в Новосибирске Сергей Ермошин, страдающий от неизвестного заболевания, забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал там его помощницу. В разговоре с «Прецедентом» мужчина объяснил свои действия тем, что был «доведен до отчаяния». Врачи за 8 лет не смогли поставить точный диагноз, из-за чего он вынужден был уйти с работы. После некоторого времени Сергей отпустил женщину и сдался, после чего был задержан. Центральный районный суд постановил заключить его под стражу до 7 февраля 2024 года. В отношении него были возбуждены уголовные дела о захвате заложников и о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
После заседания суда мужчину вновь отправили в следственный изолятор.
Иван ЛУДНОВ.