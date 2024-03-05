Жителей города Назарово будут судить за незаконные покупку и хранение золота

На мужчин, незаконно купивших и хранивших у себя золото, завели уголовные дела по статье «Незаконное совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а также их незаконное хранение, совершенные в крупном размере». Их расследование уже завершено. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии корреспонденту «КП»-Красноярск сообщили, что материалы уже направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем они попадут в суд. Фигурантам могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.