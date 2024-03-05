Жителей города Назарово будут судить за незаконные покупку и хранение золота

Двоих жителей города Назарово отдали под суд за незаконный оборот драгметаллов. Уголовные дела на них завели после того, как 56-летний мужчина купил два золотых слитка из природного металла держал их в сейфе в своем гараже. Напомним, российские законы запрещают жителям приобретать добытое золото и хранить его, а также совершать с ним какие-то сделки. Это позволяется только лицензированным организациям.
В октябре 2023 года горожанин решил избавиться от драгметалла и подзаработать. Он продал его своему 33-летнему знакомому за два миллиона 250 тысяч рублей. Тот тоже хотел в будущем перепродать драгоценное приобретение с выгодой. А пока стоимость золота достаточно не вырастет, он спрятал его в своей квартире.
На мужчин, незаконно купивших и хранивших у себя золото, завели уголовные дела по статье «Незаконное совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а также их незаконное хранение, совершенные в крупном размере». Их расследование уже завершено. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии корреспонденту «КП»-Красноярск сообщили, что материалы уже направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем они попадут в суд. Фигурантам могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.