На инфраструктурном объекте в Белгородской области произошел взрыв

В селе Долгое Губкинского района находится Губкинская нефтебаза, принадлежащая АО «Белгороднефтепродукт». РБК направил запрос в АО «Белгороднефтепродукт» и обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Белгородской области.



В середине февраля дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка. Никто не пострадал.