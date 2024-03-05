На инфраструктурном объекте в Белгородской области произошел взрыв

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее Минобороны России сообщило о трех сбитых над областью ночью беспилотниках. Других подробностей ведомство не привело.
ГУ МЧС Белгородской области объявило ракетную опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах. «Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в управлении.
В селе Долгое Губкинского района находится Губкинская нефтебаза, принадлежащая АО «Белгороднефтепродукт». РБК направил запрос в АО «Белгороднефтепродукт» и обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Белгородской области.
В середине февраля дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка. Никто не пострадал.