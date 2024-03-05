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На инфраструктурном объекте в Белгородской области произошел взрыв

На инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе Белгородской области произошли взрыв и пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.
Источник: РИА "Новости"

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте», — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее Минобороны России сообщило о трех сбитых над областью ночью беспилотниках. Других подробностей ведомство не привело.

ГУ МЧС Белгородской области объявило ракетную опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах. «Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в управлении.

В селе Долгое Губкинского района находится Губкинская нефтебаза, принадлежащая АО «Белгороднефтепродукт». РБК направил запрос в АО «Белгороднефтепродукт» и обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Белгородской области.

В середине февраля дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка. Никто не пострадал.