О проверке тревожных сирен 6 марта напомнили воронежцам

Ранее управление ГО и ЧС опубликовало памятку для воронежцев, посвященную правилам поведения при военной опасности. Населению рассказали, как прятаться в укрытия, что можно и что нельзя делать в убежище, а также что должно лежать в «тревожном чемодане».