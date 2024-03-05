О проверке тревожных сирен 6 марта напомнили воронежцам

Спасатели пояснили, что систему будут тестировать в рамках учений по подготовке к вероятному возникновению природных пожаров и паводков.
В ГУ МЧС по Воронежской области ранее сообщали, что громкоговорители и сирены включат в 10 часов 40 минут.
Сигнал «Внимание всем!» будет длиться три минуты. Также сирены прозвучат в эфире по радио и телевидению.
Ранее управление ГО и ЧС опубликовало памятку для воронежцев, посвященную правилам поведения при военной опасности. Населению рассказали, как прятаться в укрытия, что можно и что нельзя делать в убежище, а также что должно лежать в «тревожном чемодане».