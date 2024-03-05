Полицейского и его друга нашли мертвыми в авто в Акмолинской области

Как рассказали в ведомстве, 5 марта в 07.45 утра в дежурную часть отдела полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от жителя города, что на автомойке находится машина, а в ней двое погибших. Прибывшие на место стражи порядка действительно обнаружили в Audi A6 двоих мужчин без признаков жизни.