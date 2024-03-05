В Красноярском крае мужчина из мести поджёг автомобиль бывшей возлюбленной

В посёлке Курагино полицейские задержали мужчину, который из мести поджёг автомобиль бывшей возлюбленной. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
В дежурную часть полиции вечером 4 марта поступило сообщение, что неизвестный мужчина поджёг автомобиль Mazda и угрожал ножом свидетелям на улице Марийской.
Стражи порядка нашли поджигателя. Им оказался 33-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина поссорился со своей бывшей возлюбленной и решил из мести поджечь её автомобиль.
Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).