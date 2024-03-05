В Норильске 62-летний наркоагроном вырастил у себя в гараже 49 кустов конопли (видео)

Об этом сообщили в краевой полиции.
По данным правоохранительных органов, мужчину задержали во время оперативно-розыскных мероприятий в подъезде дома на улице Лауреатов. В ходе обысков в квартире злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 55 граммов марихуаны.
В гараже у мужчины стражи правопорядка нашли 49 кустов конопли, более 1,4 килограмма аналогичного запрещенного вещества, а также свыше 2,2 килограмма частей наркосодержащего растения. Оттуда правоохранители изъяли 15 бутылок с удобрением, 9 ламп освещения и 2 упаковки полимерных зип-пакетов.
«По предварительной информации, задержанный в октябре прошлого года посеял семена конопли, после чего стал осуществлять за ними уход, создав все условия для благоприятного роста», — пояснили в полиции.
В отношении наркоагронома возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 231 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Напомним, что накануне в Красноярске полицейские поймали двух сотрудников наркомагазина со свертком героина и метадона.