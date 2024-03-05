«Ущерб превысил 19 миллионов рублей»: в Красноярском крае экс-депутата будут судить за незаконную рубку леса

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение бывшему депутату Маганского сельсовета Михаилу Забелину и двум его подельникам в незаконных рубках леса.
В марте 2023 года правоохранители пресекли незаконную рубку в Маганском участковом лесничестве. Оказалось, что ее организовал местный депутат. Тогда мужчину заключили под стражу, а собранную им бригаду черных лесорубов «поймали с поличным» на месте преступления.
По версии прокуратуры, незаконные работы велись с 2022 по 2023 год под видом санитарной рубки поврежденных и погибших деревьев. По указанию Забелина двое его подельников спиливали не предусмотренные разрешением породы, а также действовали за границами отведенных лесосек.
Но это еще не все. Во время следствия обнаружились и другие преступления «инициатора». Так, в 2019 году мужчина пользовался правами местных жителей на заготовку древесины для их нужд.
— По доверенности депутат заключал с лесничеством договор купли-продажи деревьев либо покупал уже оформленные на граждан документы. После «манипуляций» он вырубал хвойные породы леса, — рассказали в надзорном ведомстве.
Кроме того, при обыске у него нашли 41 патрон для охотничьего ружья. Мужчина хранил их незаконно.
Уголовное дело о незаконных рубках леса в особо крупном размере и незаконном обороте боеприпасов рассмотрит Березовский районный суд. Виновным грозит до семи лет колонии за каждую рубку.