В Воронеже трем топ-менеджерам заменили условный срок на реальный

Ранее Центральный райсуд Воронежа приговорил трех топ-менеджеров организации к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет каждому. Однако прокуратура не согласилась с судебным решением и обжаловала его. 4 марта 2024 года осужденные были взяты под стражу в зале суда, чтобы отбыть свой срок в исправительной колонии общего режима.