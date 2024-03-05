В Воронеже трем топ-менеджерам заменили условный срок на реальный

Ранее Центральный райсуд Воронежа приговорил трех топ-менеджеров организации к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет каждому. Однако прокуратура не согласилась с судебным решением и обжаловала его. 4 марта 2024 года осужденные были взяты под стражу в зале суда, чтобы отбыть свой срок в исправительной колонии общего режима.
Финансового директора, заместителя гендиректора по строительству и руководителя одного из дилерских центров ОАО «Модус» судили за мошенничество в крупном размере. Следствие и суд установили, что вышеназванные лица с 2010 по 2014 год фиктивно завысили стоимость строительства трех автосалонов и станции техобслуживания.
— В результате преступных действий виновные незаконно вернули налог на добавленную стоимость на сумму более 89 миллионов рублей, а позже незаконно получили субсидии на сумму более 64 миллионов рублей. Со стороны виновных не было раскаяния за совершенное преступление, — сообщила пресс-служба воронежской прокуратуры.
Представители надзорного ведомства посчитали, что размер ранее назначенного наказания не отвечает принципам справедливости. Условный срок заменили на реальный. Наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому определено отбывать в исправительной колонии общего режима. Судебное решение вступило в законную силу.