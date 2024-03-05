Беспилотник атаковал нефтебазу в соседней с Воронежской области

Как сообщало РИА «Воронеж», эту же нефтебазу в середине февраля также пытался атаковать украинский беспилотник. Однако тогда дрон сбили, пострадавших и разрушений не было. Тогда же другой украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Курской области, произошло возгорание.