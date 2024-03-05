Беспилотник атаковал нефтебазу в соседней с Воронежской области

Во вторник, 5 марта, украинский беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу в Губкинском городском округе Белгородской области. После взрыва на территории предприятия начался пожар. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что никто не пострадал, на месте работают оперативные и аварийные службы.
Telegram-канал 112 опубликовал фотографию с места происшествия. По информации канала, горит один резервуар. На место следует пожарный поезд.
Как сообщало РИА «Воронеж», эту же нефтебазу в середине февраля также пытался атаковать украинский беспилотник. Однако тогда дрон сбили, пострадавших и разрушений не было. Тогда же другой украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Курской области, произошло возгорание.