При пожаре на ферме в Челябинской области погибли коровы и телята

Ещё один резонансный пожар произошёл в Чебаркульском районе в последний январский день. Огонь уничтожил купольный домик для гостей и оборудование на территории питомника северных ездовых собак и развлекательного центра «Таёжная Сказка». Подробно о происшествии рассказал владелец заведения Динар Хакимов. Причина пожара его удивила и возмутила до глубины души.