При пожаре на ферме в Челябинской области погибли коровы и телята

Пожар произошёл в минувшее воскресенье, 3 марта. На месте работали шесть единиц техники и 22 огнеборца, которые спасли 32 головы крупного рогатого скота.
— Предварительная причина: электрообогреватель оставлен включённым без присмотра, — сообщили в ведомстве.
В феврале страшная трагедия произошла в челябинском питомнике «Наследие Етера». Постройка, где находились собаки, загорелась из-за короткого замыкания. Хозяйки по ужасной случайности не оказалось дома, и спасти четвероногих друзей не удалось.
Ещё один резонансный пожар произошёл в Чебаркульском районе в последний январский день. Огонь уничтожил купольный домик для гостей и оборудование на территории питомника северных ездовых собак и развлекательного центра «Таёжная Сказка». Подробно о происшествии рассказал владелец заведения Динар Хакимов. Причина пожара его удивила и возмутила до глубины души.