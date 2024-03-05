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При пожаре на ферме в Челябинской области погибли коровы и телята

В селе Муратовка Ашинского района вспыхнула ферма. Большую часть животных удалось спасти, однако пять коров и пять поросят — погибли. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Источник: Pchela.News

Пожар произошёл в минувшее воскресенье, 3 марта. На месте работали шесть единиц техники и 22 огнеборца, которые спасли 32 головы крупного рогатого скота.

— Предварительная причина: электрообогреватель оставлен включённым без присмотра, — сообщили в ведомстве.

В феврале страшная трагедия произошла в челябинском питомнике «Наследие Етера». Постройка, где находились собаки, загорелась из-за короткого замыкания. Хозяйки по ужасной случайности не оказалось дома, и спасти четвероногих друзей не удалось.

Ещё один резонансный пожар произошёл в Чебаркульском районе в последний январский день. Огонь уничтожил купольный домик для гостей и оборудование на территории питомника северных ездовых собак и развлекательного центра «Таёжная Сказка». Подробно о происшествии рассказал владелец заведения Динар Хакимов. Причина пожара его удивила и возмутила до глубины души.

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