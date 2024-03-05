В Луганске задержали украинца за финансирование «Азова»*

«Следственными органами Следственного комитета РФ по ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1. статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Установлено, что подозреваемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение “Азов” признано террористическим и его деятельность запрещена на территории РФ, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации», — говорится в сообщении.