Восемь человек пострадали в драке на стройке школы в Жигалово Иркутской области

Массовая драка произошла в поселке Жигалово Иркутской области сегодня, 4 марта, на объекте строительства школы. В результате инцидента восемь человек пострадали, трое из них находятся в хирургическом отделении Жигаловской районной больницы в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра района Игоря Федоровского (18+).
Как сообщает глава района, конфликт инициировала группа молодых людей. Часть из них уже доставили в Жигаловское отделение полиции. Также правоохранители устанавливают остальных участников конфликта.
«В ответственный для страны час, когда всем нам необходимо объединиться, нельзя поддаваться провокациям, чувствам и эмоциям. Необходимо быть ответственными гражданами своей страны», — подчеркнул мэр.
Ситуация находится под контролем областных и федеральных структур. По факту произошедшего проводят проверка.