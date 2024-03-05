Восемь человек пострадали в драке на стройке школы в Жигалово Иркутской области

Массовая драка произошла в поселке Жигалово Иркутской области сегодня, 4 марта, на объекте строительства школы. В результате инцидента восемь человек пострадали, трое из них находятся в хирургическом отделении Жигаловской районной больницы в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра района Игоря Федоровского (18+).